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时事要闻 | 2016年 11月 29日 星期二 11:17 BJT

泰国国会将邀请王储玛哈·哇集拉隆功出任新国王

路透曼谷11月29日 - 泰国国会议员称，国会周二料将邀请王储玛哈.哇集拉隆功出任新国王。他的父亲、前泰国国王普密蓬已去世一月有余。

这一邀请有望缓解公众对于王位继承或不能按计划进行的担忧。

根据宪法规定的程序，内阁将要求国会主席邀请王储出任泰国国王。王储将须接受邀请，才能被宣布成为国王。(完)

(编译 刘秀红；审校 徐文焰)

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