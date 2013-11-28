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时事要闻 | 2013年 11月 28日 星期四 16:30 BJT

泰国总理要求与反对人士对话 以化解紧绷政局

路透曼谷11月28日 - 泰国总理英拉(Yingluck Shinawatra)周四向反政府抗议群众喊话，呼吁停止示威，展开对话，以避免爆发街头冲突。

英拉数小时前在国会轻松赢得信任投票，她在一项电视转播演说中表示，示威活动正在打击经济，呼吁反对人士同意加入一个小组，寻找解决之道。

“政府不希望进入任何政治游戏，因为我们相信这会导致经济恶化，”英拉称。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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