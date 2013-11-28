泰国总理要求与反对人士对话 以化解紧绷政局

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委
路透北京4月9日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透曼谷11月28日 - 泰国总理英拉(Yingluck Shinawatra)周四向反政府抗议群众喊话，呼吁停止示威，展开对话，以避免爆发街头冲突。
英拉数小时前在国会轻松赢得信任投票，她在一项电视转播演说中表示，示威活动正在打击经济，呼吁反对人士同意加入一个小组，寻找解决之道。
“政府不希望进入任何政治游戏，因为我们相信这会导致经济恶化，”英拉称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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路透华盛顿4月8日 - 美国一名官员周六对路透称，美国海军一支航母战斗群将向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力。当下朝鲜推进武器计划引发的担忧加剧。
路透北京4月7日 - 新华社周五报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。