泰国总理巴育为“穿比基尼不安全”言论道歉

路人曼谷9月18日（记者 Kaweewit Kaewjinda） - 泰国总理巴育周四就指责游客在泰国穿比基尼的言论道歉，该言论引发国际社会的不满。

英国游客David Miller和Hannah Witheridge的裸露尸体周一早间在涛岛（Koh Tao）海滩上被发现。

泰国法医负责人Pornchai Suteerakune周四对路透称，警方从Witheridge尸体内的精液中提取出了两个人的DNA，与Miller和任何被盘问者的DNA都不相符。

巴育周三发表电视讲话时称：“游客认为泰国很美很安全，因此能为所欲为，甚至可以穿着比基尼到处走。穿比基尼能安全吗？除非你长得丑。”

巴育对记者说道：“如果我的言论引来了任何反感，我表示道歉。我只是想警告游客，我们的传统不一样，他们必须保持警觉。”

Pornchai指出，尸检发现Miller肺中有水，暗示他可能是被溺死。两名受害者头部都有伤痕，警方最初认为他们是被重击致死。

受害者的遗体已经被移交给家属，准备运送回国。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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