泰国总理巴育为“穿比基尼不安全”言论道歉

港报社评：大填海解楼困，争民意作后盾--经济日报4月28日
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
(本文由路透中文网编译提供)
路人曼谷9月18日（记者 Kaweewit Kaewjinda） - 泰国总理巴育周四就指责游客在泰国穿比基尼的言论道歉，该言论引发国际社会的不满。
英国游客David Miller和Hannah Witheridge的裸露尸体周一早间在涛岛（Koh Tao）海滩上被发现。
泰国法医负责人Pornchai Suteerakune周四对路透称，警方从Witheridge尸体内的精液中提取出了两个人的DNA，与Miller和任何被盘问者的DNA都不相符。
巴育周三发表电视讲话时称：“游客认为泰国很美很安全，因此能为所欲为，甚至可以穿着比基尼到处走。穿比基尼能安全吗？除非你长得丑。”
巴育对记者说道：“如果我的言论引来了任何反感，我表示道歉。我只是想警告游客，我们的传统不一样，他们必须保持警觉。”
Pornchai指出，尸检发现Miller肺中有水，暗示他可能是被溺死。两名受害者头部都有伤痕，警方最初认为他们是被重击致死。
受害者的遗体已经被移交给家属，准备运送回国。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
团结香港基金建议重启大规模填海，解决地荒。本港须大型填海是不争事实，但阻拦重重，下任政府应总结过去一些如东涌的成功经验，尽快交出平衡方案力争市民支持，成填海后盾。
路透上海4月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.35%，BIS指数跌2.63% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8931 -35 欧元 7.4945 242 日圆 6.2023 -46 港元 0.8858 -3.8 英镑 8.8961
香港无时无刻不在抱怨地少人多，土地不足导致房屋问题愈益严重，楼价高得超现实，偏远至沙头角边境禁区的新楼盘竟然是令人咋舌的尺价万元；然而讽刺的是，审计署揭发政府对于以低地价甚至免地价批给慈善机构的土地，长期缺乏监管，部分土地违反契约经营酒店和食肆，所得利润以亿元计，变相让人假慈善之名牟利。这样的情况存在多时而没有匡正，明显不符社会公义。