泰国警方称南部旅游景点的多起爆炸事件为当地破坏活动

韩国特别检察官起诉国民年金公团董事长滥用职权和作伪证
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透曼谷8月12日 - 泰国警方周五表示，他们相信周四晚间和周五早上发生在泰国南部的一连串针对旅游胜地的爆炸事件，属于当地的破坏活动，与任何国际激进组织无关。
警方副发言人Piyaphand Pingmuangsaid告诉记者，警方仍在继续进行调查，尚未发现发生在泰国南部三个受欢迎旅游景点的爆炸案之间有什么关联。
他并称，目前也还不清楚爆炸是否和泰国南部穆斯林占多数省份的一起暴乱有关。这几次爆炸事件已有两人丧生，数十人受伤。(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。