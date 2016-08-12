泰国警方称南部旅游景点的多起爆炸事件为当地破坏活动

路透曼谷8月12日 - 泰国警方周五表示，他们相信周四晚间和周五早上发生在泰国南部的一连串针对旅游胜地的爆炸事件，属于当地的破坏活动，与任何国际激进组织无关。

警方副发言人Piyaphand Pingmuangsaid告诉记者，警方仍在继续进行调查，尚未发现发生在泰国南部三个受欢迎旅游景点的爆炸案之间有什么关联。

他并称，目前也还不清楚爆炸是否和泰国南部穆斯林占多数省份的一起暴乱有关。这几次爆炸事件已有两人丧生，数十人受伤。(完)