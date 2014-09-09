泰国新总理巴育希望借助圣水和风水辟邪

路透曼谷9月9日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 随着泰国新总理巴育准备搬进总理府，他极尽努力来扫除一切隐匿的挑战。

自5月22日发动政变推翻泰国民选政府以来，现年60岁的巴育做事可谓四平八稳。自打经过精心策划掌权以来，他就有条不稳地排除异己。

这种谨小慎微的风格也被带入了其政府。与他之前的许多政客和军方将领一样，巴育信奉神灵和风水。周一，有人看到他的随行人员将被认为能带来好运的佛像和神像搬进总理府。

但巴育信仰的可不只是传统宗教。上周，他告诉听众，他从头到脚浇淋圣水，因他的敌人曾试图诅咒他。

泰国军方官员称，巴育信奉神灵能辟邪的观点，不太可能影响政府政策。

“与大多数泰国人一样，巴育将军十分信奉神灵，但他的政策将根据紧迫性、实际情况及人民的需求来决定，”泰国军方副发言人VeerachonSukhontapatipak对路透说。

巴育周二搬进总理府的时间也是精心选定的。

媒体报导称，巴育内阁将在周二（9月9日）上午9点开始办公。“9”在泰国属于幸运数字。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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