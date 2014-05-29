泰国中产阶级欢迎政变，称是“治病良药”

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷5月28日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 曼谷民主纪念碑附近挂着一幅“关闭维护”的告示牌，而泰国军事委员会领导人巴育称他也在恢复国家的民主体制。

国际社会纷纷谴责巴育的政变做法，而小规模的反政变示威也吸引了媒体的大量关注。但对许多曼谷民众而言，经历了长达七个月的示威活动后，他们对街头出现军队表示欢迎。

有一群人向在烈日下驻守曼谷一处军事设施的军人献花送水，人群中一位身穿印有“我爱军人”字样T恤的老妇人一边向一位士兵送上一朵粉色玫瑰，还一边说道“加油，我的孩子”。

自军方在2006年推翻前总理他信后，泰国社会两极分化严重，他信在北部和东北地区的支持者与曼谷和南部的传统精英阶层分歧加剧。

曼谷的中产阶级选民基本上都支持精英阶层。这些人周二在亲军方的一个集会上对路透称，如果政变意味着消除他信的影响力，那么他们支持政变。

他们称，由民粹主义大亨及其支持者领导的政府任人唯亲并纵容腐败，大把烧钱来力挺旨在吸引农村选民的民粹主义政策。

“人生病时，需要药物。药物也许很苦，但我们需要咽下去，”30岁的商人Pak Preecha说。与此同时，一群大约40人的政变支持者在民主纪念碑附近分发泰国国旗，同时还满怀热情地唱着国歌。（完）