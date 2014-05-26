泰国军方的新对手：社交媒体和快闪示威

路透曼谷5月26日（记者 Simon Webb/Paul Mooney） - 在推翻十二届政府后，泰国军方可能有了精心排演的政变剧本，但他们却从未与社交媒体的力量过过招。社交媒体被世界各地的异己人士用来分享信息，可能被证实是改变游戏规则的力量。

自上周四掌权以来，泰国军方拘捕示威领导人，禁止集会，对国内媒体实施审查，屏蔽有线新闻网络，还没收了武装反对组织的武器。但他们现在却忙于应对各大城市出现的示威活动，这些示威活动更像是“快闪”（flash mobs）活动，而非政治集会。

当军方前来包围时，成群出现的示威者就不见踪影；当军方扣押更活跃的示威者时，其他示威者则很快消失并在其他地方重新组队。

与所谓的阿拉伯之春和2011年的伦敦骚乱一样，科技达人利用Twitter(TWTR.N)等社交媒体平台，安排集会地点、分享警方或军方位置信息，提供在当局像土耳其那样试图屏蔽在线聊天工具的情况下如何应对等信息。

示威者称，他们减少集会人数，分散进行集会，以避免成为暴力回应的目标。示威活动似乎让军方捉襟见肘。

“我们每天都会进行这些小规模示威，直到政变结束，”一位周日示威的匿名男性说。“大家不再害怕了，我们会继续战斗。”

泰国军方禁止五人以上的政治集会。“我们想要求所有人避免集会抗议，因为这不是民主进程的正常情况，”军方副发言人Winthai Suvaree周日在电视声明中说。

相比之下，军方对媒体的使用一直都很老套，即由一位发言人坐在一张空桌子前通过电视宣读声明。每次宣布声明时，镜头都会转到所宣布声明的印刷本上。

军方政变已经过去三天，但全国维持和平秩序委员会（NCPO）仍没有网站。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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