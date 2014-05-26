泰国军方首脑将获国王批准担任维和委员会领导人

泰国陆军总司令巴育2014年5月20日在军官俱乐部的图片。 REUTERS/Athit Perawongmetha

路透曼谷5月26日 - 泰国军方首脑巴育周一将获得国王普密蓬·阿杜德谕令，出任全国维持和平秩序委员会（维和委员会）领导人，随后他将发表自上周掌权以来首次面向全国的讲话。

泰国军方指出，皇家授权交接仪式将于上午10:49（北京时间1149）开始。军方没有给出选择在这个时间举行仪式的原因，但该时间可能被视为吉时。

泰国军方称，巴育将对他计划采取的举措进行介绍，当中包括宣布临时宪法、设立立法委员会等。军方没有透露进一步详情。

泰国军方还称，他们上周四的掌权行动，是为了结束长达六个月的反英拉政府的示威活动。

尽管军方屡屡发出警告，但还是有少量反对军方政变的民众在曼谷及该国北部和东北地区集会。

周日，大约有1,000人在位于曼谷市中心的胜利纪念碑附近集会，期间曾偶尔与手拿防暴盾牌的士兵对峙，但并没有发生冲突。

军方已经放松了对英拉的限制，允许英拉回家，但仍对她实施军事监管。

“她（英拉）可以自由出入，去想去的地方，但作为相互尊重的标志，她必须通知我们，我们会派士兵护送她回家，”一位要求匿名的军方高官周日称。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。