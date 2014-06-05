泰国军政府称已获得中国和越南支持

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透曼谷6月4日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Pracha Hariraksapitak） - 泰国军方发言人周三称，中国和越南已表示支持泰国军政府。一些西方政府则对泰国政变表异议。
泰国“全国维持和平秩序委员会”（维和委员会）发言人Yongyuth Mayalarp告诉记者：“中国和越南的驻泰国大使昨日与泰国武装部队最高司令巴迪玛巴功（Thanasak Patimaprakorn）将军会面，向我们承诺将保持与泰国的良好关系，且他们希望局势能迅速恢复常态。”
泰国军方5月22日发动政变后，美国取消与泰国的部分军事合作计划；欧盟亦对泰国军事政变表示严重关切，呼吁泰国军方尊重宪法与民权。
上周六澳大利亚下调与泰国的关系级别，对军政府领导人实施旅行禁令，并削减防务合作，是泰国军事政变以来外国政府作出的最强烈反应。
泰国军方决心打压异见，执政两周以来，已传唤了约300名活动人士、记者、学者和政界人士。
其中不少人或长或短被拘押了一段时间，想要获释，就得签署不参与政治、停止反政变活动的声明。
不过整体而言泰国局势保持平静，街面上很少看到军队，而对军政府的抵制目前为止仍以和平方式进行。
泰国5月消费者信心指数触及1月以来高位，因寄望于军政府带领经济摆脱衰退边缘。而因政治动荡打压需求，今年第一季泰国经济萎缩了2.1%。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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