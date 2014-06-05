泰国军政府称已获得中国和越南支持

2014年6月4日在曼谷街头拍到的图片。 REUTERS/Chaiwat Subprasom

路透曼谷6月4日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Pracha Hariraksapitak） - 泰国军方发言人周三称，中国和越南已表示支持泰国军政府。一些西方政府则对泰国政变表异议。

泰国“全国维持和平秩序委员会”（维和委员会）发言人Yongyuth Mayalarp告诉记者：“中国和越南的驻泰国大使昨日与泰国武装部队最高司令巴迪玛巴功（Thanasak Patimaprakorn）将军会面，向我们承诺将保持与泰国的良好关系，且他们希望局势能迅速恢复常态。”

泰国军方5月22日发动政变后，美国取消与泰国的部分军事合作计划；欧盟亦对泰国军事政变表示严重关切，呼吁泰国军方尊重宪法与民权。

上周六澳大利亚下调与泰国的关系级别，对军政府领导人实施旅行禁令，并削减防务合作，是泰国军事政变以来外国政府作出的最强烈反应。

泰国军方决心打压异见，执政两周以来，已传唤了约300名活动人士、记者、学者和政界人士。

其中不少人或长或短被拘押了一段时间，想要获释，就得签署不参与政治、停止反政变活动的声明。

不过整体而言泰国局势保持平静，街面上很少看到军队，而对军政府的抵制目前为止仍以和平方式进行。

泰国5月消费者信心指数触及1月以来高位，因寄望于军政府带领经济摆脱衰退边缘。而因政治动荡打压需求，今年第一季泰国经济萎缩了2.1%。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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