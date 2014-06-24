泰国反军政府组织发起恢复民主运动

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透曼谷6月24日（记者 Alan Raybould） - 泰国军政府的反对者周二发起一项运动，旨在恢复民主、“反对军事独裁及其贵族网络”，这是自军方上月掌权以来出现的首个有组织的反抗军方的现象。
该运动由“自由泰国人权与民主组织”(Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy)发起。
为泰党党魁乍鲁蓬(Jarupong Ruangsuwan)在致本国同胞的公开信中称，军事委员会不具合法性。他还对该委员会承诺在一定时候会还政于民表示质疑。
乍鲁蓬称，军方的目的是制造“新的傀儡政治体系，该体系的唯一目的就是在泰国的政体中重新确立反民主元素，破坏泰国的民主发展”。
“在建立更民主和更文明的社会前，需要消除这样的体系，”他补充说。
根据信函内容，这次运动旨在“反对军事独裁及其贵族网络，建立完整、牢固、属于人民的政权”。
尚不清楚该运动将如何反对军政府，乍鲁蓬在信中没有透露运动总部坐落何地。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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