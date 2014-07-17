泰国前总理英拉获准出国

路透曼谷7月17日 - 泰国官员周四称，该国军方已允许前总理英拉离开泰国，但条件是她不得卷入政治。

泰国军方于5月22日推翻英拉政府。此前不久，泰国一法院裁定英拉滥用职权下台。

泰国军方发动政变后，曾短暂拘禁英拉和数百名其他政治人士、活动人士、学术界人士和记者。

上述被拘禁的人士有些仍被关押，军方对其他很多人实施了多种限制，包括在海外旅行及政治活动方面的限制。

泰国军方发言人Winthai Suvaree称，“英拉没有做过任何违反我们命令的事情，所以她前往欧洲的私人旅行获得了批准。”

这将是泰国军方于5月22日夺取政权后，英拉首次前往海外。

泰国第一军区司令狄拉柴（Teerachai Nakwanit）对路透表示，英拉计划7月底至8月初前往欧洲，她被允许出行的前提条件是不能从事政治活动。

狄拉柴称，英拉料于本月晚些时候去法国参加其哥哥他信的65岁生日会。

泰国反贪机构仍在调查英拉在大米收购项目中是否存在渎职行为。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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