泰国军政府官员称陆军司令巴育会是一名好总理

路透曼谷7月23日(记者 Panarat Thepgumpanat/Kaweewit Kaewjinda) - 泰国军政府官员周三表示，泰国陆军司令巴育·占奥差(Prayuth Chan-ocha)自今年5月接管政权以来在管理国家上无懈可击，并会在即将成立的临时政府中成为一名好总理。

泰国军方表示，军方出面干预是为了恢复泰国的秩序。此前泰国抗议者试图推翻前总理英拉，由此出现了持续数月的动荡。

泰国宪法法院认定英拉滥用职权，英拉被迫于5月7日下台，后来她的其余内阁成员在政变中被赶下台。

泰国军政府撕毁旧宪法，泰国国王普密蓬·阿杜德 (Bhumibol Adulyadej)周二批准了一项临时宪法，允许设立议会--国家立法大会（National Legislative Assembly）。国家立法大会可提名新总理。

当被问及巴育是否会在临时宪法下继续担任领导时，军政府法律顾问Wissanu Krea-ngam表示：“宪法是允许的，但他是否会被任命为总理取决于国家立法大会。”

军政府负责法律事务的Paiboon Koomchaya将军认为，巴育完全胜任这一职位。

Paiboon说：“我没有看到他在履行职责时出现任何纰漏。截至目前，他已经在履行总理职责。在过去两个月中，他都是实际领导人，泰国政府在这两个月中运行平稳。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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