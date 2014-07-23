泰国军政府官员称陆军司令巴育会是一名好总理

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透曼谷7月23日(记者 Panarat Thepgumpanat/Kaweewit Kaewjinda) - 泰国军政府官员周三表示，泰国陆军司令巴育·占奥差(Prayuth Chan-ocha)自今年5月接管政权以来在管理国家上无懈可击，并会在即将成立的临时政府中成为一名好总理。
泰国军方表示，军方出面干预是为了恢复泰国的秩序。此前泰国抗议者试图推翻前总理英拉，由此出现了持续数月的动荡。
泰国宪法法院认定英拉滥用职权，英拉被迫于5月7日下台，后来她的其余内阁成员在政变中被赶下台。
泰国军政府撕毁旧宪法，泰国国王普密蓬·阿杜德 (Bhumibol Adulyadej)周二批准了一项临时宪法，允许设立议会--国家立法大会（National Legislative Assembly）。国家立法大会可提名新总理。
当被问及巴育是否会在临时宪法下继续担任领导时，军政府法律顾问Wissanu Krea-ngam表示：“宪法是允许的，但他是否会被任命为总理取决于国家立法大会。”
军政府负责法律事务的Paiboon Koomchaya将军认为，巴育完全胜任这一职位。
Paiboon说：“我没有看到他在履行职责时出现任何纰漏。截至目前，他已经在履行总理职责。在过去两个月中，他都是实际领导人，泰国政府在这两个月中运行平稳。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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