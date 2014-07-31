泰国将成立新政府 但军方会继续大权在握--消息人士

路透曼谷7月30日（记者 Kaweewit Kaewjinda/Panarat Thepgumpanat） - 泰国军方消息人士周三称，该国军方在未来几周将向新政府让位，但会在临时内阁和立法会安插军方人员，继续紧握大权。

泰国军方在5月22日通过不流血政变上台，之后清洗了与前总理英拉及其兄长他信有关联的官员。泰国长达六个月的示威活动促使英拉下台。

消息人士称，领导5月22日政变的巴育将军可能成为总理，组建由忠实的保皇派组成的内阁。这可确保巴育直接控制军方希望由临时内阁和立法会进行的全面改革。

根据上周颁布的临时宪法，过渡期间保留军政府或全国维持和平与秩序委员会（NCPO），给予其豁免权和统治临时政府及国民立法大会（NLA）的广泛权力。

“他（巴育）已经在像总理一样履行职责，”一位军方消息人士说。由于被禁止向媒体谈及此事，该消息人士要求匿名。

“既当总理又担任NCPO主席，会让选举前的过渡期更有效，更准确地反映NCPO对国家进行改革的目标。”

泰国军政府表示，该国需要进行改革，以结束连年的政治动荡，防止示威活动重演。其还曾称，将在明年晚些时候举行选举。

国民立法大会成员将由NCPO挑选。该大会将任命总理以组建35人的内阁。据巴育称，内阁会在9月组建。

一些军方消息人士称，国民立法大会将会有众多有军方背景的成员，一半的成员要么是现役军人，要么是退伍军人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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