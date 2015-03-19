泰国最高法院受理英拉渎职案

路透曼谷3月19日 - 泰国最高法院周四受理了起诉前总理英拉在大米补贴项目中存在渎职行为的刑事案件。如果英拉被判有罪，可能面临最高10年刑期。

“此案属于最高法院的管辖范畴，因此我们受理了此案，并且确定于5月19日进行第一次庭审，”泰国最高法院在声明中称。

英拉在今年1月被禁止五年内不得从政。此前泰国议会认定英拉在大米补贴项目中有腐败行为。

英拉本人周四未在法庭现身，她对相关指控矢口否认。

她还为以高出市价的价格从米农手中收购大米的相关政策辩护，并称针对她本人的指控含有政治动机。

“在我担任总理的整个任期，我遵循宪法及法律在各方面的规定，实实在在地工作、正确地履行职责，”英拉在Facebook的帖文中称。

“这项大米政策是我得到公众信任而实施的一项政策。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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