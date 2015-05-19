泰国前总理英拉渎职案开审 英拉被禁止海外旅行

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透曼谷5月19日 （记者 Aukkarapon Niyomyat） - 泰国前总理英拉周二因渎职案出庭受审，被禁止海外旅行。英拉的支持者们称，这是泰国军政府试图加强权力控制的一部分。
一年前，泰国宪法法院裁定英拉犯滥用职权罪，英拉被迫下台。数周后，泰国军方发动政变，从看守政府手中接管权力。
英拉被控在一个数十亿美元的大米补贴项目中犯有渎职罪，反腐官员声称该项目存在严重的腐败。
如果英拉被判有罪，可能面临最高10年刑期。英拉否认了对她的指控，指责对手对她进行政治迫害，以打压她的家族。
周二，约200名英拉的支持者出现在泰国法院外面。一些人高喊，“人民的总理！英拉是人民的总理！你一定要斗争到底！”
法院禁止她前往海外旅行，将保释金定为3,000万泰铢（899,280美元）。下一次审讯定于7月21日。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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