泰国副总理称大选将推迟到2016年

路透曼谷11月27日 - 泰国副总理普拉威（Prawit Wongsuwan）周四称，泰国原定明年举行的选举将推迟到2016年。

泰国总理巴育（Prayuth Chan-ocha）之前曾暗示计划2015年底举行的选举将会推迟。巴育今年5月领导了军事政变。

同时身兼国防部长的普拉威称，选举将在2016年举行，并称反对国家和平与秩序委员会的各团体是选举推迟的原因之一。

“一旦宪法草拟完成，我们将能够在2016年初组织选举。现在存在反对国家和平与秩序委员会的因素，”普拉威对记者说道。

巴育曾设定一年的改革期限，此举在一定程度上旨在终结泰国前总理他信的政治影响力。

泰国军方曾表示，为了避免进一步的流血事件，不得不在5月发动了政变。军方在掌权后不久废除宪法，并任命一委员会来起草新的宪法。

普拉威呼吁支持推迟选举的决定。“我们要求的不多，只需要一年来解决过去的问题，”他说道。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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