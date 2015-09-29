泰国前总理英拉对泰国总检察长提起刑事诉讼

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透曼谷9月29日 （记者 Aukkarapon Niyomyat） - 泰国前总理英拉·西那瓦周二对泰国总检察长提起刑事诉讼，诉称后者在处理针对她的指控中失于公正。
泰国最高法院今年3月受理了起诉英拉在大米补贴项目中存在渎职行为的刑事案件。若英拉被判有罪，可能面临最高10年刑期。
泰国军政府指称该项目中存在严重腐败，导致泰国损失160亿美元。
忠于皇室的泰国军方与西那瓦家族，尤其是与英拉兄长、遭免职的泰国前总理他信之间的争斗，一直是泰国十年政治动乱的焦点。
泰国国会今年1月23日通过对前总理英拉的弹劾案，英拉同时面临五年内不得从政的处罚，泰国总检察长在当天对英拉提出刑事诉讼。
英拉的法律团队周二在起诉中重点质疑控告的时机--就在泰国立法机关的弹劾开始前一个小时，并指称总检察长在没有充分审查证据和证人的情况下对英拉提出控诉。
英拉的法律团队发表声明称，总检察长起诉中包括了与大米项目相关的腐败指控，并增加了泰国反腐机构提出的诉讼书内所不包括的六万页指控材料。
英拉透过声明向记者表示，总检察长的行为是“错误的，不公正的”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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