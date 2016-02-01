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时事要闻 | 2016年 2月 1日 星期一 17:04 BJT

泰总理巴育称泰国将于2017年举行大选

路透曼谷2月1日 - 泰国总理巴育周一称，泰国将于2017年举行大选。外界批评泰国上周公布的宪法草案可能令泰国大选延期。

泰国周五公布的宪法草案遭到了该国所有主要政党的猛烈抨击，令人担心这份草案可能在7月公投中遭否决，进而延缓泰国回归民主的进程。

“2017、2017、2017年，”巴育在回应何时举行大选时明显恼怒地对记者们说道。

巴育上周称，泰国将于2017年举行选举，即使宪法草案未获公投通过。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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