泰总理巴育称泰国将于2017年举行大选

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透曼谷2月1日 - 泰国总理巴育周一称，泰国将于2017年举行大选。外界批评泰国上周公布的宪法草案可能令泰国大选延期。
泰国周五公布的宪法草案遭到了该国所有主要政党的猛烈抨击，令人担心这份草案可能在7月公投中遭否决，进而延缓泰国回归民主的进程。
“2017、2017、2017年，”巴育在回应何时举行大选时明显恼怒地对记者们说道。
巴育上周称，泰国将于2017年举行选举，即使宪法草案未获公投通过。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。