泰国最高法院受理前总理英拉渎职案

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷3月19日 - 泰国最高法院周四受理了起诉前总理英拉在大米补贴项目中存在渎职行为的刑事案件。如果英拉被判有罪，可能面临最高10年刑期。
“此案属于最高法院的管辖范畴，因此我们受理了此案，并且确定于5月19日进行第一次庭审，”泰国最高法院在声明中称。
英拉在今年1月被禁止五年内不得从政。此前泰国议会认定英拉在大米补贴项目中有腐败行为。
英拉本人周四未在法庭现身，她对相关指控矢口否认。
她还为以高出市价的价格从米农手中收购大米的相关政策辩护，并称针对她本人的指控含有政治动机。
“在我担任总理的整个任期，我遵循宪法及法律在各方面的规定，实实在在地工作、正确地履行职责，”英拉在Facebook的帖文中称。
“这项大米政策是我得到公众信任而实施的一项政策。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。