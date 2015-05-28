泰国撤销前总理他信两本护照

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷5月27日 - 泰国外交部周三称，泰国已撤销了前总理他信的两本护照，因他信接受的采访对泰国安全和名声构成威胁。
泰国外交部发表声明称，正在调查他信最近接受的一次采访。
声明未提及该采访细节，但他信上周接受韩国媒体采访，就去年泰国军事政变的幕后主使者发表了看法。泰国去年的军事政变导致其妹英拉领导的泰国政府垮台。
“他信在接受采访时所言有损泰国的国家安全、声名和荣誉，”泰国外交部在声明中称。
泰国外交部给出了他信被撤销的两本护照号码。
他信在2009年时曾被撤销护照，但英拉政府在2011年又重新发放。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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