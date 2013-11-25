泰国发生反政府示威 要求英拉下台

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷11月25日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国周日爆发自2010年政治骚乱以来的最大规模示威活动，周一成千上万反政府抗议者在首都曼谷游行，要求总理英拉辞职。
大约有三万名抗议者在政府部门、军事驻地及国家电视台所在地附近游行，口中高喊着“下台！”的口号。游行队伍旁边站着全副武装的防暴警察。
大约40名抗议者闯入财政部。一位路透目击者称，抗议者闯入不久后，财政部大楼出现断电。
这次的反政府集会始于上月，导火索是一部政府支持的特赦法案。该法案若生效，英拉的哥哥、流亡海外的前总理他信则可返回泰国，而且不会因2008年被判腐败而面临牢狱之灾。
尽管该法案随后已被撤回，但示威活动却升级为呼吁政府更迭、驱逐英拉的全面运动。泰国民众普遍认为英拉是他信的代言人，而他信则坐镇迪拜对政府政策施加影响。
英拉表示不会辞职，她将在周二面临不信任辩论。
“我不打算辞职或解散国会，”她对记者说。“国会仍能运转，即使我们面临一些困难。各方已展示了他们的政治目的，现在他们必须面对面进行谈判，以便为国家寻找和平出路。”
抗议者在泰国皇家陆军总部等12个地点进行游行，以呼吁公务员加入游行。
周日，民主党执政时期的前副总理、反政府示威运动的领导人Suthep Thaugsuban对着人群说：“我们将吹着口哨发送鲜花进行和平抗议。”
泰国国家安全委员会秘书长巴拉多恩（Paradorn Pattanathabutr）称，周日上街示威的人数多达18万，而警方的估计为10万人。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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