泰国军政府反对者发起恢复民主运动

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
=============================今日重要政经日程==========================
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷6月24日（记者 Alan Raybould） - 泰国军政府的反对者周二发起一项运动，旨在恢复民主、“反对军事独裁及其贵族网络”，这是自军方上月掌权以来出现的首个有组织的反抗军方的现象。
该运动由名为“自由泰国人权与民主”的组织发起。(Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy)。
为泰党党魁乍鲁蓬(Jarupong Ruangsuwan)在致本国同胞的公开信中称，军事委员会不具合法性。他还对该委员会承诺在一定时候会还政于民表示质疑。
Jarupong称，军方的目的是制造“新的傀儡政治体系，该体系的唯一目的就是在泰国的政体中重新确立反民主元素，破坏泰国的民主发展”。
“在建立更民主和更文明的社会前，需要消除这样的体系，”他补充说。
根据信函内容，这次运动旨在“反对军事独裁及其贵族网络，建立完整、牢固、属于人民的政权”。
尚不清楚该运动将如何反对军政府，Jarupong在信中没有透露运动总部坐落何地。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
=============================今日重要政经日程==========================
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月