泰国军政府反对者发起恢复民主运动

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷6月24日(记者 Alan Raybould) - 泰国军政府的反对者周二发起一项运动,旨在恢复民主、“反对军事独裁及其贵族网络”,这是自军方上月掌权以来出现的首个有组织的反抗军方的现象。

该运动由名为“自由泰国人权与民主”的组织发起。(Organisation of Free Thais for Human Rights and Democracy)。

为泰党党魁乍鲁蓬(Jarupong Ruangsuwan)在致本国同胞的公开信中称,军事委员会不具合法性。他还对该委员会承诺在一定时候会还政于民表示质疑。

Jarupong称,军方的目的是制造“新的傀儡政治体系,该体系的唯一目的就是在泰国的政体中重新确立反民主元素,破坏泰国的民主发展”。

“在建立更民主和更文明的社会前,需要消除这样的体系,”他补充说。

根据信函内容,这次运动旨在“反对军事独裁及其贵族网络,建立完整、牢固、属于人民的政权”。

尚不清楚该运动将如何反对军政府,Jarupong在信中没有透露运动总部坐落何地。(完)