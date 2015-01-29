泰国指责美国干预泰政治事务

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷1月28日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国周三指责美国干预其政治事务，称来访的负责东亚事务的美国助理国务卿丹尼尔·拉塞尔（Daniel R. Russel）批评军政府行动的言论，伤害了很多泰国人。

泰方对拉塞尔周一在曼谷朱拉隆功大学（Chulalongkorn University）的演讲非常不满，外交部为此召见了美国驻泰国临时代办帕特里克·墨菲（Patrick Murphy）。

美国国务院发言人普萨基(（Jen Psaki）称，墨菲重申美国呼吁泰国实行更加包容性的政治，尽早解除戒严令。

普萨基在例行记者会上称，墨菲还表示美国希望“我们能继续进行对话”。

自泰国去年5月发生政变以来，美泰两国关系恶化，华府冻结了对泰国的援助，并取消了一些安全方面的合作。

美国还缩减了与泰国“金色眼镜蛇”（Cobra Gold）年度联合军事演习的规模，将其仅局限于人道主义援助和救灾方面。

普萨基称，她不清楚该计划是否有进一步变化。

拉塞尔是泰国发生军事政变后访问该国的最高级别美国官员。他在访问期间会见了泰国军政府的一些代表，但没有与泰国总理巴育会面。

泰国副外长Don Pramudwinai对记者表示，泰国不同意拉塞尔在朱拉隆功大学演讲中“谈论政治”的做法。“这伤害了很多泰国人，”他说道。

“如果我们听从……从而解除了戒严令，结果出了问题，那些要求我们解除戒严令的人将如何负责呢？”他说道。“事实上，泰国人自己都不知道有戒严令。”

巴育对记者表示，他希望这次事件不会影响两国的贸易，并称经济关系仍然正常。

“虽然我们已是多年的亲密盟友，但美国不理解我为何进行干预，不理解我们工作的方式，这让我感到很难过，”他说道。（完）