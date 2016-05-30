泰国军政府将解除对一些政治人物的海外旅行禁令

标题新闻：伊朗和中国下月将签订30亿美元合约，提高伊朗阿巴丹炼厂产能－伊朗迈赫尔通讯社
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(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷5月30日 - 泰国副总理兼国防部长巴维（Prawit Wongsuwan）周一称，泰国本周将解除对一些政治人物的海外旅行禁令。该禁令已实施逾两年。
2014年5月政变上台的泰国军政府过去数月开始放松其对政治活动的一些严格限制。泰国将于8月就新宪法草案举行公投。
巴维称，解除禁令表明军政府对政治人物的信任。
“不牵涉诉讼的政治人物可以旅行，”巴维告诉记者。“他们是否前往海外，以及那之后是否参加政治活动，取决于他们自己。”
泰国军政府称，该禁令的解除将于周三生效。
但泰国前总理英拉等不在解禁之列。英拉在政变中遭罢免，并面临与大米补贴项目有关的刑事指控。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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