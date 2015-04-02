泰国军政府宣布解除戒严令

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷4月1日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国军政府周三宣布解除戒严令，同时启用临时宪法第44条。这意味着军方依然大权在握。
泰国戒严令是在10个月前实施的，禁止一切政治集会，给予了军方广泛的权力。
泰国军政府通过电视宣布，将由临时宪法第44条取代戒严令。泰国临时宪法第44条规定，安全部队可在没有法庭授权令的情况下继续行使逮捕权，并且可在没有指控的情况下进行扣押。
美国对泰国解除戒严令表示欢迎，但同时对该国启用临时宪法第44条将无法满足确保言论自由及和平集会的需求表示关切。
泰国军政府称，泰国国王普密蓬批准在全国解除戒严令。
“没有必要再实施戒严令……国王批准从4月1日开始解除戒严令，”在国家电视台发布的王室公告称。
解除戒严令对泰国的旅游经营者而言是一种解脱，他们曾多次呼吁解除戒严令。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元