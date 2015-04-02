泰国军政府宣布解除戒严令

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷4月1日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国军政府周三宣布解除戒严令，同时启用临时宪法第44条。这意味着军方依然大权在握。

泰国戒严令是在10个月前实施的，禁止一切政治集会，给予了军方广泛的权力。

泰国军政府通过电视宣布，将由临时宪法第44条取代戒严令。泰国临时宪法第44条规定，安全部队可在没有法庭授权令的情况下继续行使逮捕权，并且可在没有指控的情况下进行扣押。

美国对泰国解除戒严令表示欢迎，但同时对该国启用临时宪法第44条将无法满足确保言论自由及和平集会的需求表示关切。

泰国军政府称，泰国国王普密蓬批准在全国解除戒严令。

“没有必要再实施戒严令……国王批准从4月1日开始解除戒严令，”在国家电视台发布的王室公告称。

解除戒严令对泰国的旅游经营者而言是一种解脱，他们曾多次呼吁解除戒严令。(完)