独家：泰国一被罢免官员称军方设陷阱将政府一网打尽

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透曼谷5月25日（记者 Martin Petty） - 泰国遭罢免的教育部长乍都隆·柴桑（Chaturon Chaisang）周日称，该国军方高级将领通过安排政界重量级人物之间的和谈，将前政府官员及其支持者诱入陷阱，然后发起政变夺取权力。
柴桑从不明地点打来电话对路透称，军方首脑巴育上周二发布戒严令，然后两天后巴育召集危机涉及的所有关键人物举行和谈，他对此事的动机表示怀疑。
“我感觉有些不对劲，曾试图警告内阁成员，但没能及时将消息传达出去，”柴桑说。
“那是个陷阱。他们早就计划好的，然后他们发动政变，要求其他为泰党成员向他们报到。我知道出事了，”他说道。为泰党是被罢免的总理英拉所在的执政党。
柴桑指的是上周四在陆军俱乐部（Army Club）召开的各方和谈会议。
“他们肯定准备了一段时间，”他还补充说，他怀疑反对派民主党、反政府抗议组织和保皇派与军方勾结推翻了政府。
目前仍不清楚英拉及她的内阁成员、其他为泰党高级成员还有他们的红衫军支持者身在何处。军方此前召唤包括这些人在内的多位重量级政客。
柴桑称无法与任何一位他的同事取得联系，担心他们中的多数已被军方扣押。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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