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货币新闻 | 2014年 5月 26日 星期一 10:19 BJT

《独家新闻》泰国一被罢免官员称军方设陷阱将政府一网打尽

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷5月25日 - 泰国遭罢免的教育部长乍都隆·柴桑(Chaturon Chaisang)周日称，该国军方高级将领通过安排政界重量级人物之间的和谈，将前政府官员及其支持者诱入陷阱，然后发起政变夺取权力。

柴桑从不明地点打来电话对路透称，军方首脑巴育上周二发布戒严令，然后两天后巴育召集危机涉及的所有关键人物举行和谈，他对此事的动机表示怀疑。

“我感觉有些不对劲，曾试图警告内阁成员，但没能及时将消息传达出去，”柴桑说。

“那是个陷阱。他们早就计划好的，然后他们发动政变，要求其他为泰党成员向他们报到。我知道出事了，”他说道。为泰党是被罢免的总理英拉所在的执政党。

柴桑指的是上周四在陆军俱乐部(Army Club)召开的各方和谈会议。

“他们肯定准备了一段时间，”他还补充说，他怀疑反对派民主党、反政府抗议组织和保皇派与军方勾结推翻了政府。

目前仍不清楚英拉及她的内阁成员、其他为泰党高级成员还有他们的红衫军支持者身在何处。军方此前召唤包括这些人在内的多位重量级政客。

柴桑称无法与任何一位他的同事取得联系，担心他们中的多数已被军方扣押。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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