特写：泰国军方高压下 “红衫”去哪了？

2014年5月22日在曼谷郊外的佛统府街头拍到的一位红衫军成员走过军人身旁。 REUTERS/Chaiwat Subprasom

路透泰国NONG SAE 5月30日（记者Aubrey Belford/Pairat Temphairojana） - 在泰国北部这个稻田围绕的村庄，原先高挂的红色旗帜已经不见了。泰国北部是前总理他信的重要“根据地”。

“红衫军”的红色T恤、喇叭和“红衫军”身份卡有的藏起来了，有的被烧掉了。

当地一位农民Jamrus Lunna告诉路透：“我们如果家里还放着红色旗子，家人恐怕就不安全了。我们得先为家人考虑。”

泰国军方5月22日实施政变并掌权以来，迅速控制北部和东北部忠于他信的地区。

“红衫军”控制的电台被搜查，活动人士被拘押，抗议活动也遭到阻拦。

在北部的清迈和清莱，至少已有20名当地“红衫军”活动组织者被捕，其中多数人现已获释，但军方看来已成功压制了他们的活动，并瓦解了他们的网络。

军方领导人巴育宣布政变后不久，“红衫军”电台主持人Mahawon Kawang就关闭了他在清迈的电台，躲了起来。但几小时后，军队就包围了他姐姐Ampai Khayan的商店。

军方没找到Mahawon，带走了他的姐夫Duangkaew Khayan。路透看到的监控摄像头画面显示，Duangkaew是晚上10:01被带走的，距军方宣布的宵禁刚过了一分钟。

Ampai说：“他不是领头的，我从来没见过他调派任何人。”

Mahawon称，军方的战术不会长期奏效，尤其是许多活动人士的七天拘留期已经满了。

他说：“会有反抗，但不会有人领导，就是自发的。反对的声音会越来越多，因为人们看到了不公平现象。”

军方的高压政策似乎遏制了他信支持者的抗议活动。

在他信的家乡清迈，反对政变的抗议活动在周六达到高潮，当时至少200人对着警方叫嚷，有时发生推搡，但此后抗议势头消退。“红衫军”电台消声，在清迈到处部署了军队和警察。

在Non Harn村的一个花店里，PichaiPhetpiphut说政变当晚他在一个军事基地度过。他妻子Manussaporn是“红衫军”活动组织者，周二获释。

不远处，54岁的Sangwalae Siwichai是“红衫军”支持者，她正与其他活动人士一起，制作快闪抗议活动要用的标识。

她说：“我们在城市的一些地标性地点，一小群人平静地聚在一起，拍些照片，离开，然后把照片发到Facebook上，和人们分享。然后我们继续重复这样的举动。”

“军队很可能盯着我们呢。这有点吓人，我们的抗议活动也许没人注意到，但我们还是要继续尝试。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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