特写：泰国军方高压下 “红衫”去哪了？

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透泰国NONG SAE 5月30日 - 在泰国北部这个稻田围绕的村庄，原先高挂的红色旗帜已经不见了。泰国北部是前总理他信的重要“根据地”。
“红衫军”的红色T恤、喇叭和“红衫军”身份卡有的藏起来了，有的被烧掉了。
当地一位农民Jamrus Lunna告诉路透：“我们如果家里还放着红色旗子，家人恐怕就不安全了。我们得先为家人考虑。”
泰国军方5月22日实施政变并掌权以来，迅速控制北部和东北部忠于他信的地区。
“红衫军”控制的电台被搜查，活动人士被拘押，抗议活动也遭到阻拦。
在北部的清迈和清莱，至少已有20名当地“红衫军”活动组织者被捕，其中多数人现已获释，但军方看来已成功压制了他们的活动，并瓦解了他们的网络。
军方领导人巴育宣布政变后不久，“红衫军”电台主持人Mahawon Kawang就关闭了他在清迈的电台，躲了起来。但几小时后，军队就包围了他姐姐Ampai Khayan的商店。
军方没找到Mahawon，带走了他的姐夫Duangkaew Khayan。路透看到的监控摄像头画面显示，Duangkaew是晚上10:01被带走的，距军方宣布的宵禁刚过了一分钟。
Ampai说：“他不是领头的，我从来没见过他调派任何人。”
Mahawon称，军方的战术不会长期奏效，尤其是许多活动人士的七天拘留期已经满了。
他说：“会有反抗，但不会有人领导，就是自发的。反对的声音会越来越多，因为人们看到了不公平现象。”
军方的高压政策似乎遏制了他信支持者的抗议活动。
在他信的家乡清迈，反对政变的抗议活动在周六达到高潮，当时至少200人对着警方叫嚷，有时发生推搡，但此后抗议势头消退。“红衫军”电台消声，在清迈到处部署了军队和警察。
在Non Harn村的一个花店里，Pichai Phetpiphut说政变当晚他在一个军事基地度过。他妻子Manussaporn是“红衫军”活动组织者，周二获释。
不远处，54岁的Sangwalae Siwichai是“红衫军”支持者，她正与其他活动人士一起，制作快闪抗议活动要用的标识。
她说：“我们在城市的一些地标性地点，一小群人平静地聚在一起，拍些照片，离开，然后把照片发到Facebook上，和人们分享。然后我们继续重复这样的举动。”
“军队很可能盯着我们呢。这有点吓人，我们的抗议活动也许没人注意到，但我们还是要继续尝试。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12