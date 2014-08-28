泰国新总理：我不是独裁者

泰国总理巴育在曼谷与泰国-欧洲商业协会代表会谈，摄于2014年8月27日。 REUTERS/Athit Perawongmetha

路透曼谷8月27日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国总理巴育周三对欧洲投资者称，他不是独裁者，他的政府正在寻求打造更能吸引长期投资的环境。

在议会投票当选后，巴育于周一被正式任命为泰国总理。

巴育通过5月22日的无流血政变掌权。在此之前，泰国的示威活动持续长达六个月，期间出现过致命冲突。

巴育会见泰国-欧洲商业协会（TEBA）代表时称，他准备尽“全力”确保泰国继续成为外商投资的中心。

“我准备尽全力，只要告诉我你们的投资路线图就行，”他说。

现年60岁的巴育同时还是泰国军方首脑，他表示泰国需要时间进行政治过渡。

“我们不是只发布命令的独裁者，”巴育在会议中说。这是巴育被任命为泰国总理后同外国投资者的首次会面。

“我们听取许多民间顾问的意见。我恳请你们和欧盟给我们一些时间来处理我们的问题。”

泰国政变后，美国和欧盟都调降了同泰国的外交关系。作为泰国的第三大贸易伙伴和第二大投资方，欧盟还暂停了对泰国的访问活动和贸易谈判。

批评人士指责巴育实施铁腕统治，称他被任命为总理只是给泰国披上了民主的外衣，而权力仍牢牢掌控在军方手中。

公众对巴育的任何不满都受到军方的压制，相关的抗议很快就被平息，有数百名异己人士被军方拘押，有些被关在秘密地点。

巴育在周三会议上对军方滥用拘押权的说法予以反驳。

“如果你们曾听闻我们虐待人民的扭曲信息，那并不属实。请看看我的脸，我不是性情残暴的人。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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