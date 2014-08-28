泰国新总理：我不是独裁者

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透曼谷8月27日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国总理巴育周三对欧洲投资者称，他不是独裁者，他的政府正在寻求打造更能吸引长期投资的环境。
在议会投票当选后，巴育于周一被正式任命为泰国总理。
巴育通过5月22日的无流血政变掌权。在此之前，泰国的示威活动持续长达六个月，期间出现过致命冲突。
巴育会见泰国-欧洲商业协会（TEBA）代表时称，他准备尽“全力”确保泰国继续成为外商投资的中心。
“我准备尽全力，只要告诉我你们的投资路线图就行，”他说。
现年60岁的巴育同时还是泰国军方首脑，他表示泰国需要时间进行政治过渡。
“我们不是只发布命令的独裁者，”巴育在会议中说。这是巴育被任命为泰国总理后同外国投资者的首次会面。
“我们听取许多民间顾问的意见。我恳请你们和欧盟给我们一些时间来处理我们的问题。”
泰国政变后，美国和欧盟都调降了同泰国的外交关系。作为泰国的第三大贸易伙伴和第二大投资方，欧盟还暂停了对泰国的访问活动和贸易谈判。
批评人士指责巴育实施铁腕统治，称他被任命为总理只是给泰国披上了民主的外衣，而权力仍牢牢掌控在军方手中。
公众对巴育的任何不满都受到军方的压制，相关的抗议很快就被平息，有数百名异己人士被军方拘押，有些被关在秘密地点。
巴育在周三会议上对军方滥用拘押权的说法予以反驳。
“如果你们曾听闻我们虐待人民的扭曲信息，那并不属实。请看看我的脸，我不是性情残暴的人。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。