泰国议会任命巴育为过渡政府总理

路透曼谷8月21日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国议会周四任命陆军司令、全国维持和平秩序委员会主席巴育将军为过渡政府总理，为其执政提供了合法的外衣。与此同时，军方向批评人士施压，要求后者保持缄默。

尽管这一总理任命为未来几周组建过渡政府铺平了道路，军政府仍将牢牢掌握权力。政变领导人巴育曾表示计划推进为期一年的政治改革，并在2015年下半年举行大选。

“这是设计好的，给他依法治国的权力。总理的职位将赋予他在泰国政权体系中的合法权力，”泰国Mahidol大学人权研究讲师Gothom Arya告诉路透。

巴育担任过渡政府总理在意料之中，外界普遍认为国家立法议会(NLA)选举巴育就是走过场，议会就是在军方的授意下实施全面改革。

今年60岁的巴育将于9月卸任陆军司令职务，但仍将留任全国维持和平秩序委员会主席一职。对巴育的总理任命需要获得泰国国王的批准。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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