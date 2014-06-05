泰国军政府进行人事调整 将他信势力边缘化

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透曼谷6月5日(记者 Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat) - 泰国军政府正进行系统性人事调整，以削弱被视为忠于前总理他信的官员的权力。此举似乎旨在摧毁他信的支持阵营，以确保他永远不会重新掌权。
据国家和平与秩序委员会(NCPO)，泰国13个府的长官被调动，其中多数来自支持他信的泰国北部和东北部的府。
泰国军政府还对警界进行了调整，后者一直被视为是他信及其妹妹英拉的支持阵营。他信在从商前曾在警界任职13年。
他信本人在2006年的一场政变中被推翻下台，后来泰国还修改宪法，以限制他信的政治影响力。但他信的妹妹英拉在2011年赢得大选，成为泰国总理。
这一次，泰国军方似乎意在确保让他信及其家族都没有翻身的可能。
泰国智库暹罗情报单位(Siam Intelligence Unit)政治分析人士KanYuenyong表示：“他们将把2006年启动的事情做个收尾。他们将让他信支持者难以卷土重来。”
泰国军方逮捕了两对立政治派别中的一些人，但多数是他信的红衫军支持者。军方还关闭了他信支持者的电台，并冻结了其中部分人士的银行账户。
泰国军方还向银行业者寻求15亿美元贷款以支付稻农欠款，寻求向他信的农村权力基础示好。
根据路透看到的国家和平与秩序委员会的文件，至少17名高级警务人员在过去一周被调动。清洗活动还涉及泰国特别调查厅(Department of Special Investigation)的高层官员，其中包括该厅负责人塔立(Tarit Pengdith)。特别调查厅相当于美国的联邦调查局。
塔立拒绝接受路透采访。
泰国警方和军方的发言人均否认，该国正进行政治清洗。
泰国军方副发言人Winthai Suvaree表示：“这些任命并非出于政治目的，是基于任职资格。”
但一些要求匿名的高级官员则是完全不同的看法。
曼谷一名高级警官对路透表示：“系统性清洗是为确保这些关键岗位上的人会与军方合作。”
“这意味着调走那些被认为是他信盟友的人。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。