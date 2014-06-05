泰国军政府进行人事调整 将他信势力边缘化

路透曼谷6月5日(记者 Amy Sawitta Lefevre/Aukkarapon Niyomyat) - 泰国军政府正进行系统性人事调整，以削弱被视为忠于前总理他信的官员的权力。此举似乎旨在摧毁他信的支持阵营，以确保他永远不会重新掌权。

据国家和平与秩序委员会(NCPO)，泰国13个府的长官被调动，其中多数来自支持他信的泰国北部和东北部的府。

泰国军政府还对警界进行了调整，后者一直被视为是他信及其妹妹英拉的支持阵营。他信在从商前曾在警界任职13年。

他信本人在2006年的一场政变中被推翻下台，后来泰国还修改宪法，以限制他信的政治影响力。但他信的妹妹英拉在2011年赢得大选，成为泰国总理。

这一次，泰国军方似乎意在确保让他信及其家族都没有翻身的可能。

泰国智库暹罗情报单位(Siam Intelligence Unit)政治分析人士KanYuenyong表示：“他们将把2006年启动的事情做个收尾。他们将让他信支持者难以卷土重来。”

泰国军方逮捕了两对立政治派别中的一些人，但多数是他信的红衫军支持者。军方还关闭了他信支持者的电台，并冻结了其中部分人士的银行账户。

泰国军方还向银行业者寻求15亿美元贷款以支付稻农欠款，寻求向他信的农村权力基础示好。

根据路透看到的国家和平与秩序委员会的文件，至少17名高级警务人员在过去一周被调动。清洗活动还涉及泰国特别调查厅(Department of Special Investigation)的高层官员，其中包括该厅负责人塔立(Tarit Pengdith)。特别调查厅相当于美国的联邦调查局。

塔立拒绝接受路透采访。

泰国警方和军方的发言人均否认，该国正进行政治清洗。

泰国军方副发言人Winthai Suvaree表示：“这些任命并非出于政治目的，是基于任职资格。”

但一些要求匿名的高级官员则是完全不同的看法。

曼谷一名高级警官对路透表示：“系统性清洗是为确保这些关键岗位上的人会与军方合作。”

“这意味着调走那些被认为是他信盟友的人。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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