焦点：泰国政界人士计划境外成立组织 领导反政变运动

图为2014年5月26日，泰国士兵在抗议者集会地点执行任务。 REUTERS/Damir Sagolj

路透曼谷6月5日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Simon Webb） - 泰国两名活动人士周四透露，约15名支持泰国前政府的政界人士计划在境外成立一个组织，领导针对军政权的非暴力反抗运动。

这两名活动人士是前部长、红衫军领袖贾卡波（Jakrapob Penkair），以及前国会议员桑南（Sunai Julapongsathorn）。

5月22日泰国军方发动政变，此后打压异见以及前总理英拉及其兄长他信的“红衫”支持者。

军方拘押了许多政界人士和活动人士，想要获释，就需签署不参与政治、停止反政变活动的声明。

倘若前述计划顺利推进，将成为有组织反抗泰国军政府的首个重要步骤。这两名活动人士称， 他们尚未制定该组织将采取什么措施，但表示他们将秉承和平原则，目的是填补反政变活动中的领导真空。

“我们认为，泰国的民主已经遭到系统性破坏。”贾卡波从柬埔寨首都金边接受电话采访时说。

“人民被惩戒、追捕和欺凌，毫无公平、公正或体面可言。我们的目的是，为所有在国内外抗议泰国政变的群体成立一个组织。这将是一个进行非暴力反抗的非激进组织。”

贾卡波和桑南均表示，他信未参与该计划。

目前还不清楚，在没有他信支持的情况下，该计划在反对军政府的群体中能有多大声势。

贾卡波在2008年5月被迫辞去部长职务，因被控违反了泰国严禁冒犯君主的法律。他已在柬埔寨生活了一段时间。

桑南说，该反抗组织的一些成员仍将留在泰国。桑南称自己就在泰国，但他不愿透露具体在哪里。政变发生后不久军方传唤他，他未予理会，目前在逃亡。

他说：“过三个月，军方应该已经放松管制了。那时候我们就要活动起来了。不会很快，需要很长时间。”

这两名活动人士称，该组织将设在泰国以外的某中立国，但他们都不愿具体说明是哪个国家。

贾卡波说，该组织不会设在柬埔寨，以免陷入艰难处境。

柬埔寨警方高官强塔里斯（Kirth Chantharith）说，首相洪森不会允许反抗组织设在柬埔寨。

强塔里斯说：“我们不会允许任何人在我们国家进行阴谋反对任何国家的活动。我们的立场非常明确。”、

贾卡波称，该组织可能命名为“自由泰国运动”（Free Thai Movement）。桑南则称，名字尚未选定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。