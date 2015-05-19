泰国前总理他信称没有动员“红衫军”的计划

路透首尔5月19日（记者 James Pearson/Sohee Kim） - 流亡国外的泰国前总理他信周二表示，他没有动员“红衫军”支持者的计划，但称军政府执政第一年表现“不太出色”。

他信生活在海外，以避免服刑，泰国最高法院2008年作出缺席判决，以贪污罪名对他信判刑。泰国军方一年前推翻其妹英拉领导的政府以来，他信已经很少谈及泰国政治。

在韩国首尔出席一个会议发表演讲的他信在对路透说，没有让其子Oak接管为泰党的计划。

他还呼吁泰国民众勿要诉诸暴力。

“没，我们希望看到政府成功，但就像你们想的那样，这很难，”他信在会议间隙被问及是否有任何动员“红衫军”支持者的计划时说道。

“还不太出色，”他说的是军政府执政首年的表现。“他们必须再接再厉，也必须了解世界，了解那些常年生活在民主中的人们的想法。”

“我认为民主迟早会胜利，但我们必须有耐心，也得要和平，”他说道。“不要诉诸任何类型的暴力。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。