泰国外长：政府将很快为他信再次发放护照

路透曼谷12月2日电---泰国外长苏拉朋(Surapong Towijakchaikul)周五表示，泰国政府可能在几周内为流亡在外的前总理他信再次签发护照，以此作为"新年礼物"。

苏拉朋表示，政府会为他信发放常规护照，他信的护照在其2008年逃亡时并未被吊销。

苏拉朋对记者表示："我们正在考虑为前总理他信发放签证，我们预计此事会在未来数周内完成。"

"为公平起见，我们评估了相关法律规定，发现此事是可能的……这可算作新年礼物。"

他信是世界上最知名的逃亡者之一。他目前生活在迪拜，并利用尼加拉瓜和黑山颁发的护照在全球旅行。

但重新向他信颁发护照很可能在泰国国内引发骚动，因他信在军方和保守派政府中树敌很多。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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