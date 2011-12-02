泰国外长：政府将很快为他信再次发放护照

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透曼谷12月2日电---泰国外长苏拉朋(Surapong Towijakchaikul)周五表示，泰国政府可能在几周内为流亡在外的前总理他信再次签发护照，以此作为"新年礼物"。
苏拉朋表示，政府会为他信发放常规护照，他信的护照在其2008年逃亡时并未被吊销。
苏拉朋对记者表示："我们正在考虑为前总理他信发放签证，我们预计此事会在未来数周内完成。"
"为公平起见，我们评估了相关法律规定，发现此事是可能的……这可算作新年礼物。"
他信是世界上最知名的逃亡者之一。他目前生活在迪拜，并利用尼加拉瓜和黑山颁发的护照在全球旅行。
但重新向他信颁发护照很可能在泰国国内引发骚动，因他信在军方和保守派政府中树敌很多。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。