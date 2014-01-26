泰国抗议者封锁投票站 阻挠提前选举

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷1月26日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国原定下周举行全国性选举，但试图迫使总理英拉下台的抗议者周日封锁曼谷的投票站，他们用铁链将大门牢牢锁住，阻止几乎所有投票中心的提前投票活动。
泰国政府一名副总理称，曼谷50个投票站中的45个被迫关闭，在泰国76个府中有10个府的提前选举受到干扰。
周六，一名政府部长表示，如果抗议人士结束逾两个月来的抗议活动，英拉准备讨论取消下月2日的选举。泰国政府则称，如果反对派同意不抵制或阻止重新确定的选举，政府准备延后选举。
泰国外长素拉蓬在电视讲话中称，“抗议者阻拦投票者。抗议者在曼谷很多地区使用武力阻止民众参加选举。”他也是泰国副总理。
“这无疑是非常严重的侵犯。”
英拉政府曾警告，任何试图阻止选举的人将面临坐牢或罚款惩罚，或者二者兼有。
泰国宪法法院周五的裁定开启了延迟选举的可能性，令英拉承受更大压力，也令选举能否如期举行变得更加不可知。
泰国选举委员会也呼吁延迟选举，称泰国局势太不稳定，在这种局势下不能举行选举。英拉周二将会见选举委员会官员。主要反对党民主党已表示将抵制这次选举。（完）
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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