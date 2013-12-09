泰国总理英拉承诺提前大选 反对派不买账

泰国总理英拉周一宣布解散议会，并承诺提前举行大选，但反政府示威领导人表示将继续大规模抗议，寻求由非选举产生的“人民委员会”来治理国家。首都曼谷的抗议活动已经持续数周，示威者与警方发生冲突，并誓称要推翻英拉。图为泰国总理英拉。路透