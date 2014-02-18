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货币新闻 | 2014年 2月 18日 星期二 13:39 BJT

新兴汇市：泰铢兑美元扩大跌幅，此前有警察在曼谷冲突中受伤

路透新加坡2月18日 - 泰铢周二扩大跌幅，此前有警察在曼谷中部与示威者的冲突中受伤。

截至0530 GMT，泰铢兑美元 最多下跌0.5%至32.43。(完)

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