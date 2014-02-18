新兴汇市：泰铢兑美元扩大跌幅，此前有警察在曼谷冲突中受伤

美国热股：英特尔季度营收不及预期，盘初跌近3%
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透新加坡2月18日 - 泰铢周二扩大跌幅，此前有警察在曼谷中部与示威者的冲突中受伤。
截至0530 GMT，泰铢兑美元 最多下跌0.5%至32.43。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 石冠兰)
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。
路透4月28日 - 标普500和道琼工业指数周五开盘基本持平，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，但科技公司业绩强劲，推动纳斯达克指数创新高。
俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选