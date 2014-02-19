泰国警方与抗议者周二发生枪战 四人丧生

路透曼谷2月18日（记者 Athit Perawongmetha/Damir Sagolj） -泰国当局周二采取迄今以来最强硬的行动驱散抗议者，警方与抗议者在曼谷发生枪战，造成四人死亡、数十人受伤。

同日，泰国反腐机构宣布因稻米收购计划指控总理英拉，该计划引发泰国中产阶级对英拉政府的强烈不满。

泰国军方尚未就周二暴力冲突公开发表评论。此前军方曾表示若警方无法控制曼谷安全局势时，他们会出手干预。

路透目击者听到了枪声，还看到警察在曼谷潘发桥（Phan FaBridge）地区开火。警方称，他们遭到屋顶狙击手的射击，对方还投掷M-79手榴弹。

安全官员称，一名警察中枪身亡，数人被手榴弹炸伤。

泰国紧急医疗中心（Erawan MedicalCenter）网站称，有三名抗议者遭枪击身亡。该中心称有64人受伤，但未透露其中有多少警察、多少平民。

安全官员稍早称，有1.5万名警察参加了此次名为“和平曼谷任务”的行动，任务目标是重新控制曼谷市中心政府办公大楼以及曼谷北部其他政府机构周边的抗议地点。

警方称，在能源部和潘发桥附近的两个抗议地点拘捕了183人，因这些人违反了上月宣布的紧急状态法。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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