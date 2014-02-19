泰国警方与抗议者周二发生枪战 四人丧生

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透曼谷2月18日（记者 Athit Perawongmetha/Damir Sagolj） -泰国当局周二采取迄今以来最强硬的行动驱散抗议者，警方与抗议者在曼谷发生枪战，造成四人死亡、数十人受伤。
同日，泰国反腐机构宣布因稻米收购计划指控总理英拉，该计划引发泰国中产阶级对英拉政府的强烈不满。
泰国军方尚未就周二暴力冲突公开发表评论。此前军方曾表示若警方无法控制曼谷安全局势时，他们会出手干预。
路透目击者听到了枪声，还看到警察在曼谷潘发桥（Phan FaBridge）地区开火。警方称，他们遭到屋顶狙击手的射击，对方还投掷M-79手榴弹。
安全官员称，一名警察中枪身亡，数人被手榴弹炸伤。
泰国紧急医疗中心（Erawan MedicalCenter）网站称，有三名抗议者遭枪击身亡。该中心称有64人受伤，但未透露其中有多少警察、多少平民。
安全官员稍早称，有1.5万名警察参加了此次名为“和平曼谷任务”的行动，任务目标是重新控制曼谷市中心政府办公大楼以及曼谷北部其他政府机构周边的抗议地点。
警方称，在能源部和潘发桥附近的两个抗议地点拘捕了183人，因这些人违反了上月宣布的紧急状态法。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。