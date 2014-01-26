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时事要闻 | 2014年 1月 26日 星期日 17:29 BJT

曼谷出现暴力活动 一反政府示威领导人中枪身亡

路透曼谷1月26日 -泰国警方认定一名反政府示威领导人周日遭枪击身亡。抗议者在曼谷试图阻止下周的大选投票，并引发了暴力事件。

泰国国家警察局发言人Piya Utayo称，死者名为Suthin Taratin。他说：“至少有另外五人受伤。”

泰国总理英拉呼吁2月2日举行大选，试图以此平息自去年11月开始的抗议活动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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