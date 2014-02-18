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时事要闻 | 2014年 2月 18日 星期二 14:01 BJT

泰国警方与反政府示威者在曼谷发生冲突--目击者

路透曼谷2月18日 -根据路透目击者表示，泰国警方周二在试图驱散曼谷街头的反政府示威者的行动中，有三名警察受伤，其中一名警察似乎受到枪伤。

三名路透目击者称他们听见疑似枪响，并见到双方阵营携带武器。泰国当局尚未立即证实已经开火。(完)

(编译 李婷仪 审校　戴素萍)

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