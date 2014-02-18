泰国警方与反政府示威者在曼谷发生冲突--目击者

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透曼谷2月18日 -根据路透目击者表示，泰国警方周二在试图驱散曼谷街头的反政府示威者的行动中，有三名警察受伤，其中一名警察似乎受到枪伤。
三名路透目击者称他们听见疑似枪响，并见到双方阵营携带武器。泰国当局尚未立即证实已经开火。(完)
(编译 李婷仪 审校 戴素萍)
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。