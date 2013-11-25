版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 25日 星期一 18:02 BJT

标题新闻：数百名反政府示威者在泰国公共关系部外聚集要求英拉下台，此前示威者闯入财政部

相关新闻请点选

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐