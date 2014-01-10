焦点：封锁曼谷行动日近 泰国“不沾锅”经济面临考验

路透曼谷1月10日 - 泰国经济有着“不沾锅”的昵称，因经常性的政治动荡似乎很难对其造成深远的影响。

然而抗议者在推翻总理英拉(Yingluck Shinawatra)行动持续两个月后，誓言将在1月13日“封锁曼谷”，不沾锅的美誉也因此看来更像是个嘲讽。

虽然这个东南亚第二大经济体以往对于动乱情势的反应出乎意料地强韧，但分析师多认为这次抗议行动将造成更深层的伤害，恐将带来中长期的问题，而泰国目前已经面临成长放缓、以及全球资本从其羸弱金融市场流出等问题。

当地旅游业正受到重创，基础建设支出延宕，投资人和消费者对于一场可能出现更多暴力活动但却无实质解决方案的政治危机感到不安。

泰国股市.SETI为东南亚表现最差的股市，泰铢则是自10月以来持续下跌。

曼谷TISCO Securities证券资深分析师Kampon Adireksombat表示，“显然经济正在放缓，而目前政府空转，所以也不能仰赖财政政策。”

周四公布的调查显示，这场动乱导致泰国消费者信心于12月降至两年低点，且为连续第九个月下滑，这样的趋势可能延续下去。2012及2013年出口疲软之际，消费者支出成为经济支柱。

泰国财政部长Kittirat NaRanong于1月3日表示，政府原计划的基础建设投资将会延后至10月开始的下个财年执行。但由于新政府不太可能很快就位，各项计画可能进一步推迟。

TISCO的Kampon表示，“很显然今年不太可能执行基础建设计划。”

浏览泰国政局动荡进程英文图表，请点选：(link.reuters.com/baz35v)

**选举充满不确定性**

政局动荡并不一定能拖累泰国经济，过去八年该国经济已经安然度过政府倒台、抗议者被枪击、大楼和公交车纵火、以及示威者控制机场和商店等种种险情。

每一次，泰国的金融市场都是先大跌然后反弹。虽然2010年4月和5月泰国爆发了近30年最血腥的政治暴力冲突，但那一年外资流入几近翻倍，股市大涨40.6%，经济增长率达到7.8%，为15年来最高。

那一年到泰国海滩的游客数目接近纪录高位，增长了12%。

但这次危机拖延得更久，已经进入第三个月，而且看不到结束的迹象。每一周都在揣测有无可能军事政变中度过，分析师和当局进一步下调经济增长预估。

12月26日，泰国财政部将2014年增长预估由5.1%下调至4%，并表示如果动乱持续的话，经济增长或下滑得更多，可能降至3.5%。

瑞士信贷的预测更低，仅增长3%。

虽然大选定于2月2日举行，但反对党表示抵制，执政党数以百计的议员在接受反腐调查，因此大选看起来愈发渺茫。选举委员会表示，投票将如期进行，不过对街头暴力或再次军事政变破坏选举的担忧仍存。

大选之前的看守政府由英拉领导，不过分析师称这个政府既无权力也无意愿实施促进增长的措施。

如果选举出新的政府，政府优先考虑的很可能是其政治存亡，而非财政政策。泰国商业银行首席分析师Sutapa Amornvivat表示，最糟糕的状况是，新政府丧失功能，“实际上使公共投资停滞”。

泰国审计署署长Manas Jamveha警告称，如果不能举行选举，将影响到2015财年的预算分配，估计预算规划会延迟四个月。

**“貌同实异”**

2006年，时任泰国总理的英拉兄长塔信因国内军事政变而下台。此后泰国不时发生骚乱和流血镇压。

但这次的情况却是--借用卖给观光客的T恤上的一句话--“貌同实异”(same same but different)。

和2010年不同的是，经济更为仰赖观光业和基础建设支出，但这两者均遭受打击。

观光业收入占国内生产总值(GDP)的10%，因此对观光业的任何影响，“对经济增长都十分明显”，Kasikorn研究中心经济学家Pimonwan Mahujchariyawong指出。

而和2010年动乱不同的是，目前正值泰国的观光旺季。12月时观光客流量仅比一年前增加6.7%，这对于多年来均有二位数增长率的行业来说是个警讯。2012年12月的客流量曾跳升逾30%。

许多飞往曼谷的班机也已取消，部分酒店入住率仅有五成。泰国旅游业协会(Tourism Council ofThailand)总裁Piyaman Tejapaibul指出，通常观光旺季的酒店入住率都超过80-90%。

“大家都怕在那儿开会或举行研讨会。许多安排都被取消或延期了。”Central Plaza HotelPclCENT.BK资深副总裁Ronnachit Mahattanapreut表示。

自12月以来该酒店集团的入住率已降至40-50%，一年前还有60-70%。“主要原因是动荡，”Ronnachit称。

SCB的Sutapa表示，泰铢贬值对泰国出口商也没有太大的帮助。泰铢兑美元自11月初以来约走贬6%。

“许多私人企业都在观望，包括那些预计(业务)会随着全球复苏而起飞的出口商也是如此。”Sutapa称。

Sutapa表示，不断发生的政治暴力事件已成为泰国的“新常态”，但有关经济韧性的说法掩盖了经济更加萎靡的真相。

“这回民间投资在GDP所占份额，远低于邻国的情况。”她说。“以此考量，绝对看得出如果没有政治动荡，也许我们的经济成长能更快。”(完)

(编译 张明钧/李春喜/张若琪 审校 郑茵)

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