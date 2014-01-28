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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 17:59 BJT

泰国政治：总理英拉维持2月2日举行选举不变--执政党消息

路透曼谷1月28日 - 据泰国执政党消息称，总理英拉和选举委员会见面后，维持2月2日的选举日期不变。(完)
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