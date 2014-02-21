泰国农民获政府付款承诺 取消去机场抗议计划

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透曼谷2月21日（记者 Pairat Temphairojana/Panarat Thepgumpanat） -泰国农民取消了开拖拉机去曼谷主要机场举行示威的计划，此前政府已经保证向农民支付拖欠的粮款。抗议农户代表称，对泰国总理英拉的这一消息表示欢迎。
举行抗议的农民原先表示，他们计划举行一次象征性的抗议活动，并没有如2008年时那样的封堵机场航班起降的计划。当时的抗议民众曾迫使曼谷两处重要机场关闭逾一周时间。
前泰国议员Chada Thaiseth是聚集在大城府农户的代言人，他表示，他们已经获得付款保证。
“政府下周会付款。农民们将返回，等着看政府是否会依照承诺付款，”他告诉路透。“如果没有付款，我们会再去（抗议）。”
他表示，政府下周开始将通过农业和农业合作银行支付欠款。
路透电视估计抗议农民有两三千人，拖拉机多达800台，如果按计划进行抗议活动，将至少造成数小时交通堵塞。
大米补贴计划对英拉获得贫穷的北部和东北部民众的支持至关重要。向农民提供大方的补贴是英拉2011年获得选举胜利的关键，但泰国因此面临大量大米库存以及难以偿付的账单。
反对派领导人称，大米补贴计划充斥着腐败，给纳税人造成的损失估计为每年2,000亿泰铢（60亿美元），这助长了反对英拉政府的抗议浪潮。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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