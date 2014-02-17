英拉四面楚歌 稻农抗议政府拖欠款

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透曼谷2月17日 -泰国数以百计的稻农周一翻越总理英拉临时办公室外面的带刺铁丝围栏和障碍物，宣称若英拉不出来跟他们对话，就将冲击该办公楼。
Bluesky电视画面显示，农户举着“首相英拉无视稻农”的标语。
泰国的大米补贴计划曾是帮助英拉2011年当选的重要因素，但如今遇到了资金问题，政府拖欠农民根据该项目向国家出售大米的款项。数以千计的农民在曼谷进行抗议，要求政府支付欠款。
目前为止，农民的抗议活动和反政府抗议活动还是分开的。反政府抗议活动在曼谷另一地点举行，包围了政府总部。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
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