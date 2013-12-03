泰国政府停止与抗议者对抗

路透曼谷12月3日 - 泰国政府周二称已命令在曼谷与反政府抗议者对峙的警察停止行动，以避免暴力冲突。

“抗议者称他们想要占领政府大楼，但政府不愿看到任何斗争和对抗的发生，因此已命令警察解除行动，”泰国政府发言人TeeratRatanasevi对记者说：

“我们希望能避免暴力和对抗。”（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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