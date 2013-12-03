泰国政府停止与抗议者对抗

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透曼谷12月3日 - 泰国政府周二称已命令在曼谷与反政府抗议者对峙的警察停止行动，以避免暴力冲突。
“抗议者称他们想要占领政府大楼，但政府不愿看到任何斗争和对抗的发生，因此已命令警察解除行动，”泰国政府发言人TeeratRatanasevi对记者说：
“我们希望能避免暴力和对抗。”（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透华盛顿4月7日 - 美国国防部官员称，美国周四对叙利亚的打击是“一次性的”，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。