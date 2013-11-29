泰国反政府示威者闯进军方总部

路透曼谷11月29日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Pracha Heriraksapitak） -泰国反政府示威活动愈演愈烈，大约1,000名示威者强行闯进泰国皇家陆军总部，寻求推翻总理英拉的行动进一步升级。

“我们想知道军方站在哪边，”一位示威者大喊道，其他示威者翻过位于曼谷老城区的皇家陆军总部的红色大铁门。在曼谷的另一个地区，数百名示威者在执政党为泰党的总部外集会，口中高喊“下台，下台”的口号。

示威者指责英拉滥用为泰党在国会所占的多数席位，推动可加强其流亡海外的兄长、前总理他信幕后权力的法案。

示威者周四拒绝了英拉的对话呼吁，从而令城市中产阶级与他信的农村支持者之间的对抗进一步深化。他信2006年被军事政变推翻，此后八年泰国局势不时出现动荡，而且都与他信有关。

示威活动领导人、泰国前副总理Suthep Thaugsuban对成千上万的支持者称，“游戏在接下来一两天就会结束”。

英拉表示不会辞职或解散国会，希望能够渡过难关。随着紧张局势升级，英拉政府呼吁其支持者和警方避免与示威者对抗。

“政府不会煽动暴力，因为那会正中Suthep下怀，”为泰党议员Udomdet Rattanasatein说。

“我们不会被激怒。”

英拉执政两年来一直没有遇到重大挑战，但为泰党上月试图强行通过的一部特赦法案，让这一切发生了改变。这部特赦法案一旦通过，不仅会抹掉他信的贪污罪名，还会为他重返政坛扫清道路。

泰国参议院已否决了这项法案，英拉也将这部法案搁置，但抗议活动却升级，已从反对特赦演变成推翻政府的活动。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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