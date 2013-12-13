泰国抗议领袖称需一年时间推动改革

路透曼谷12月13日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -泰国反政府抗议领袖素贴周五称，总理英拉要么辞职，要么被推翻，而他领导的团体此后需要一年左右的时间来推动改革。

英拉已宣布明年2月2日提前大选，试图藉此结束街头抗议活动，但素贴并不买账。

素贴周五说：“他们不是通过议会体系来颁布有利于人民的法律，而是想错误利用议会来帮助一小撮人...来洗清他信的罪恶。”他指的是引发当前抗议活动的大赦法案。

他指出，想要“温和打破”僵局，英拉就应辞职，让他领导的委员会推进改革。

他说：“一旦我们用12-14个月完成了这个任务，一切就将回归正常。”

抗议团体将于本周末与军方领导人会面、陈述立场，但拒绝参加英拉邀请各界共同探讨国家出路的会议。

抗议运动发言人AkanatPromphan周四对记者表示：“我们已经说了，我们不会参加任何政府论坛，因为这个政府不合法。”

目前各方聚焦周六军方领导人与素贴以及其他人士的会面，军方声明称此次会议旨在“为泰国寻找出路”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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